SH setzt eigenes Programm für Sprach-Kitas auf Stand: 01.11.2022 13:34 Uhr Das Förderprogramm des Bundes, um die Sprachentwicklung von Kindern in Kindertagesstätten zu fördern, läuft zum Ende des Jahres aus. Schleswig-Holstein will jetzt ein eigenes Programm aufsetzen.

Die Struktur der sogenannten Sprach-Kitas soll erhalten bleiben. So sehen es die schleswig-holsteinischen Pläne vor. Bisher ist es so, dass Kindertagesstätten-Teams durch zusätzliche Fachkräfte im Bereich der sprachlichen Bildung unterstützt werden. Finanziert wird das aktuell noch durch das Förderprogramm des Bundes, das zum Ende des Jahres ausläuft.

Günther: Fortbestand der Sprach-Kitas sichern

Schleswig-Holstein hat nun angekündigt, Mittel für ein eigenes Programm bereitzustellen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Kabinettssitzung mit. Nachdem sich der Bund aus der Verantwortung ziehe, sichere man als Land den Fortbestand der Sprach-Kitas dauerhaft und ermögliche so Kindern, Eltern und den Verantwortlichen in Kitas eine langfristige Perspektive, so Günther. Familienministerin Aminata Touré von den Grünen sprach mit Blick auf das Landesförderprogramm von einem Meilenstein.

Günther erwartet vom Bund, dass dieser die Förderung im ersten Halbjahr 2023 sicherstellt. Für das zweite Halbjahr kommenden Jahres plant die Landesregierung mit Kosten von 3,5 Millionen Euro. Ab 2024 sollen die Kitas demnach mit 7 Millionen Euro jährlich unterstützt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kinderbetreuung