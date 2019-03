Stand: 22.03.2019 10:22 Uhr

SH soll weiter Sonderweg bei Glücksspielen gehen

Schleswig-Holstein darf seine Lizenzen für Anbieter von Online-Casinospielen vom kommenden Jahr an verlängern - und zwar bis zum Sommer 2021. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten auf ihrer Konferenz in Berlin verständigt. Schleswig-Holstein geht damit seinen Sonderweg weiter. Eigentlich sind Online-Casinos nach dem Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland verboten. So sind zum Beispiel virtuelle Roulette-Tische oder Spielautomaten, bei denen Spieler echtes Geld gewinnen können, nicht erlaubt.

Landtag befasst sich mit dem Thema

2011 war die damalige schleswig-holsteinische Landesregierung aus dem Vertrag ausgestiegen und hatte insgesamt 23 eigene Lizenzen ausgegeben. Die Regierung danach hatte dann aber beschlossen, diese Lizenzen für Online-Casinos auslaufen zu lassen. Das sollte jetzt in diesem Frühjahr passieren. Die Jamaika-Koalition sowie der SSW wollen sich nun mit dem Thema in der kommenden Woche befassen, damit die betroffenen Anbieter ihre Lizenzen quasi wieder reaktivieren und mit dem Landeswappen werben dürfen - erstmal bis Mitte 2021. Bis dahin wollen sich alle Bundesländer auf einen neuen Glücksspielvertrag einigen.

