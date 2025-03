Stand: 03.03.2025 15:17 Uhr SH: Warnstreik am Donnerstag in Kliniken und Pflegeheimen

Kranke und Pflegebedürftige in Kliniken und Pflegeheimen müssen sich am Donnerstag auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten in kommunalen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu einem Warnstreik aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöht werden. Sie haben bisher noch kein Angebot vorgelegt. Ver.di geht davon aus, dass an betroffenen Kliniken Operationen abgesagt werden. Die Versorgung von Notfällen sei aber gesichert. Die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst ist Mitte März.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften