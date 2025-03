Stand: 11.03.2025 09:15 Uhr SH: Unerledigte Ermittlungsverfahren bei Staatsanwaltschaften

Die Zahl unerledigter Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein ist nach Angaben des Deutschen Richterbundes weiter gestiegen. So sei der Aktenberg mit offenen Verfahren im vergangenen Jahr auf fast 34.000 gewachsen, teilte die Juristenvereinigung unter Berufung auf eine Umfrage der "Deutschen Richterzeitung" bei den Justizministerien der Länder mit. Seit 2021 ist das ein Anstieg um knapp 21 Prozent. Bundesweit schieben die Staatsanwaltschaften laut Richterbund aktuell mehr als 930.000 unerledigten Fällen vor sich her.

