Stand: 03.05.2024 09:48 Uhr SH Netz AG prüft Stromnetz mit Hubschraubern

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind erneut Hubschrauber in der Nähe von Hochspannungsleitungen unterwegs. Die Schleswig-Holstein Netz AG kontrolliert nach eigenen Angaben, die Leitungen nach Schäden. So soll die Stromversorgung im Land weiterhin sichergestellt werden. Bereits gestern waren in der Region Hubschrauber unterwegs.

