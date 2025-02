Stand: 27.02.2025 09:54 Uhr SH Netz AG eröffnet Energiebüro in Heide

Die Schleswig-Holstein-Netz AG eröffnet ein neues Energiebüro in der Heider Innenstadt (Kreis Dithmarschen). Von Montag an informieren Mitarbeitende dort über alle Themen rund um Strom- und Gasanschlüsse. Besucher des Energiebüros können dort auch alle Fragen rund um den Anschluss einer Photovoltaikanlage oder einer privaten Wallbox klären, sagte ein Sprecher von SH Netz. Die Kommunen in Dithmarschen seien wichtige Partner für SH Netz, daher wolle man künftig eine noch stärkere Präsenz in der Region zeigen. Das neue Energiebüro befindet sich in der Heider Süderstrasse direkt neben der Post. Es hat immer montags bis freitags von 9 bis 17 geöffnet.

