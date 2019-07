Stand: 08.07.2019 08:00 Uhr

SH: Das Land zwischen den Baustellen

von Marc Kramhöft

Die Straßen in Schleswig-Holstein gleichen aktuell einer einzigen Baustelle. "Die Straßeninfrastruktur im Land ist in weiten Teilen so marode, dass derzeit so viele dringende Sanierungen stattfinden müssen wie lange nicht mehr", sagt der Leiter des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt. In Zahlen heißt das: 186 Baustellen von Bund und Land im Jahr 2019 mit einer Gesamtlänge von rund 255 Kilometern, das entspricht etwa der Strecke von Kiel bis Hannover. Mehr als 40 dieser Projekte laufen derzeit parallel, auch weil in den Sommerferien weniger Pendler unterwegs sind. Den besten Überblick über alle aktuellen Baustellen im Land haben Sie mit unserer interaktiven Karte. Die folgende Auswahl ist beispielhaft.

Karte: Baustellen in Schleswig-Holstein

A1-Sanierung sorgt für volle Straßen in Bad Schwartau

Beispiel A1: Die Sanierung der Autobahn bei Bad Schwartau ist mit Investitionen von 22 Millionen Euro das teuerste Projekt des Landes in diesem Jahr. Das hat für Autofahrer weitreichende Einschränkungen zur Folge, unter anderem ist die Autobahnauffahrt Bad Schwartau Richtung Hamburg dicht. Immer wieder sammeln sich dadurch Dutzende Fahrzeuge innerhalb der Stadt, berichten Beobachter. Selbst in Wohngebieten kommt es demnach teilweise zu Staus, weil Ortsfremde eine Ausweichstrecke suchen.

B77: Rendsburger Kanaltunnel wird nicht fertig

Beispiel B77: Die Sanierung des Kanaltunnels bei Rendsburg wird immer mehr zur Posse. Eigentlich sollten die Arbeiten schon 2013 abgeschlossen sein. Jetzt gibt es neue Verzögerungen, sodass der angekündigte Termin im Februar nicht eingehalten werden kann. Die zweite Röhre könne nicht durchgängig, sondern nur zeitweise geöffnet werden, teilte die Kanalverwaltung mit. Pendler sind genervt, Unternehmer fühlen sich von der Außenwelt abgeschnitten.

Baustellen-Land Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.07.2019 08:00 Uhr Autor/in: Marc Kramhöft Viele Straßen sind so marode, Baumaßnahmen sind unumgänglich. Daher wird 2019 auf rund 255 Kilometern im Land gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 260 Millionen Euro.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zusätzliche Spur für die B404

Beispiel B404: Die Bundesstraße bei Lütjensee soll eine dritte Spur bekommen, da es immer wieder zu Unfällen gekommen war. Der zusätzliche Fahrstreifen soll in beide Richtungen wechselseitig als Überholspur dienen. Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres ist die Stecke deshalb zwischen den Anschlussstellen Lütjensee-Schönberg und Lütjensee-Grönwohld voll gesperrt. Der Verkehr samt Lkw wird durch Lütjensee umgeleitet. Gerade in den ersten Tagen der Sperrung hatten sich Anwohner über chaotische Zustände und Lärm beschwert.

Größte Investitionen der vergangenen Jahre

Insgesamt lassen sich Bund und Land die Ausbesserungen in diesem Jahr rund 260 Millionen Euro kosten. Bis zu 90 Millionen Euro davon zahlt Schleswig-Holstein, so viel wie nie in den vergangenen Jahren. Diese Summe soll mindestens bis 2022 konstant auf diesem Level bleiben, denn laut Verkehrsministerium sind allein noch 950 Kilometer Landesstraße sanierungsbedürftig. Geplant ist, 900 Kilometer davon in den kommenden vier Jahren anzugehen. Dazu kommen 400 Kilometer Radweg und mehr als 50 Brücken, die saniert werden sollen.

Behörde hofft auf Verständnis

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr betont, dass diese Bauarbeiten dringend angepackt werden müssten. "Sonst werden wir in sehr naher Zukunft noch viel mehr gesperrte und temporeduzierte Straßen im Land haben. Das kann keiner wollen", sagt Behördenchef Torsten Conradt. Deshalb wirbt er noch einmal um das Verständnis der Bürger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2019 | 08:00 Uhr