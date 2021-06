SH: CDU legt Landesliste zur Bundestagswahl fest Stand: 12.06.2021 06:00 Uhr Die CDU im Land stellt heute die Weichen für die anstehende Bundestagswahl. Auf einer Landesvertreterversammlung in den Holstenhallen in Neumünster bestimmen die Delegierten die Landesliste.

Nach langer Zeit trifft sich die schleswig-holsteinische CDU mal wieder in Präsenz - laut Partei unter strengen Hygieneauflagen. Auf der Versammlung in Neumünster soll der Listenvorschlag der Landesliste zur Bundestagswahl abschließend beschlossen werden. Ende Mai hatte der CDU-Landesvorstand diesem einstimmig zugestimmt.

Kandidatinnen und Kandidaten wechseln sich auf der Liste ab

Spitzenkandidat soll Landesgruppenchef Johann Wadephul aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde werden. Damit würde er zum vierten Mal die CDU Schleswig-Holstein als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Auf den weiteren Plätzen folgen Astrid Damerow aus dem Kreis Nordfriesland und Ingo Gädechens aus dem Kreis Ostholstein.

Ministerpräsident und Parteichef Daniel Günther zeigte sich vor der Landesvertreterversammlung zufrieden, dass es gelungen sei, die Landesliste paritätisch zu besetzen. Auf jedem zweiten Platz soll eine Frau stehen, wenn die Liste heute so verabschiedet wird. Anders sieht es dagegen bei den Direktkandidaten aus. Da hätte er sich mehr erhofft. Doch Günther räumt ein, dass die Eingriffsmöglichkeiten eines Landesvorsitzenden dabei beschränkt seien.

Günther: Alle stehen hinter Laschet

Die Stimmung sei insgesamt gut, so Günther. Die Wahl in Sachsen-Anhalt habe Rückenwind gegeben auch für Kanzlerkandidat Armin Laschet, der heute in Neumünster zu den Delegierten sprechen wird. Das vor wenigen Wochen auch einige in seiner CDU eher den bayerischen Ministerpräsidenten Söder in dieser Rolle gesehen hätten, habe sich geändert - jetzt stünden alle hinter Armin Laschet.

