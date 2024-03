Stand: 20.03.2024 07:56 Uhr SEK-Einsatz in Geesthacht: Mann greift seine Eltern an

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Polizei am Abend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Dafür musste auch die B404 im Ortsteil Besenhorst kurzzeitig voll gesperrt werden. Laut Polizei hatte ein Mann seine Eltern in ihrem Zuhause angegriffen und dabei den Vater leicht verletzt. Spezialeinsatzkräfte überwältigten den Angreifer. Er war nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand.

