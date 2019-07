Stand: 25.07.2019 11:52 Uhr

Rutschend durch die heißen Sommertage

von Marc Kramhöft

Sonne und Wärme sind zurück in Schleswig-Holstein - passend zur zweiten Hälfte der Sommerferien. Die Temperaturen steigen weiter. Heute erreicht die derzeitige Hitzewelle laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wohl ihren Höhepunkt. Da kann ein Ausflug ins Schwimmbad für die richtige Abkühlung sorgen. Wer dabei etwas mehr erleben will als nur das kühle Nass, kann sich auf Wasserrutschen freuen. Egal ob bunt, schnell oder lang - bei uns im Land gibt es genug Auswahl.

Schwentinental: Kurvenreiche 103-Meter-Rutsche

Im Freizeitbad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sorgt eine kurvenreiche 75 Meter lange Rutsche für Aktion. Das Tagesticket kostet 4 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder bis einschließlich 17 Jahre. Die Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder) für den Tag kostet 10 Euro.

Erst vor Kurzem saniert und seit im Mai wieder im Betrieb ist die Rutsche im Freibad Schwentinental (Kreis Plön). Sie ist 103 Meter lang und hat einige Kurven. Es geht aus rund neun Metern Höhe hinunter - durch glasfaserverstärkte Kunststoffschalen. Das Tagesticket kostet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Die Familienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder) für den Tag kostet 10 Euro

Im Wackener Freibad gibt es eine neue zwölf Meter lange Wellenrutsche, die zwei Meter breit ist. Kinder unter sechs Jahren dürfen aber nur rutschen, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen sind.

Norderstedt: Von Panorama-Rutsche bis Wildwasserbach

Gleich fünf Rutschen gibt es im Arriba Erlebnisbad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Da dürfte für jeden etwas dabei sein: Gäste können zwischen einer 38 Meter langen Turborutsche, einem 124 Meter langen Wildwasserbach, einer 115 Meter langen Reifenrutsche und zwei Familienrutschen mit jeweils zehn Metern Länge wählen. Die älteste Rutsche des Bades - eine 75 Meter lange Panoramarutsche - befindet sich direkt neben dem Erlebnisbecken. Je nach Rutsche sollten Besucher unbedingt unterschiedliche Regeln wie zum Beispiel die Altersfreigabe oder die verpflichtende Begleitung von Nichtschwimmern beachten. Der Drei-Stunden-Erlebnistarif kostet 8,50 Euro für Erwachsene (9,50 Euro am Wochenende) und 4,50 Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahre (5 Euro am Wochenende). Außerdem sind auch Tages- und Familienkarten erhältlich.

Spannende Rutsch-Rennen auf dem Aqua Racer in Wangels

Ein temporeiches Wettrennen wartet auf die Gäste im Subtropischen Badeparadies am Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein). Es beginnt in einer zweiläufigen Startbox des sogenannten "Aqua Racers". Anschließend geht es auf einem Reifen 214 Meter durch Kreisel und Geraden. Wichtig: Kinder im Alter bis zu sechs Jahren dürfen nur gemeinsam mit einem Erwachsenen rutschen. Außerdem stehen eine 156 Meter lange Effektrutsche und eine dreispurige, 35 Meter lange Wellenrutsche zur Verfügung. Das Drei-Stunden-Ticket ist für 21 Euro zu haben, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 14 Euro. Eine Tageskarte gibt es für 25 beziehungsweise 17 Euro.

Einzigartige Turbo-Rutsche in St. Peter-Ordings Dünen-Therme

Mehrere Rutschen bietet auch die Dünen-Therme in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Einzigartig in Schleswig-Holstein ist die Turborutsche mit ihrer Falltür als Katapultstart. Wegen des hohen Schwierigkeitsgrades müssen Gäste aber mindestens zwölf Jahre alt sein, um diese Rutsche nutzen zu dürfen.

Die Reifenrutsche ist nach Angaben des Schwimmbades vor allem für Familien geeignet. Auch zu zweit können Besucher die 95 Meter durch einen Tunnel mit Lichteffekten zurücklegen. Im Wildwasserkanal wechseln sich über 120 Meter Kurven und Strömungen ab. Die Rutsche verläuft durch die Outdoor-Dünenlandschaft mit Meerblick. Die Nutzung ist ab acht Jahren erlaubt. Für Erwachsene kostet der Besuch in den Dünen-Thermen je nach Dauer des Besuchs zwischen 9,50 Euro und 13,50 Euro. Für Jugendliche von drei bis 16 Jahren kostet es 6,50 Euro bis 8,50 Euro. Außerdem sind auch Familienkarten erhältlich.

HolstenTherme in Kaltenkirchen: Bunte Lichter im Rutsch-Tunnel

Nicht nur mit Tempo, sondern auch optisch können die Rutschen in der Holsten-Therme in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) punkten. Die Karibik-Rutsche verspricht wilde Kurven und bunte Lichter auf 92 Metern. Auf der 42 Meter langen Kinder-Rutsche kommen gleichzeitig die Kleinen auf ihre Kosten. Die Preise für das Erlebnisbad liegen je nach Länge des Besuchs zwischen 9,90 Euro und 16,50 Euro für Erwachsene sowie 5 Euro und 8,30 Euro für Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren.

