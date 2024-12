Rund um Weihnachten: Ausflugstipps für die ganze Familie Stand: 28.11.2024 17:20 Uhr Auch in der kalten Jahreszeit gibt es in Schleswig-Holstein jede Menge zu erleben und zu entdecken. Wir haben eine Auswahl an Ausflugszielen im Land zusammengestellt.

Ob der Winter sich von seiner schönsten Seite zeigt oder draußen alles in Grautönen verschwimmt: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich warm anzuziehen und Orte in Schleswig-Holstein zu besuchen, die auch in der kalten Jahreszeit etwas zu bieten haben. Vom Kerzenziehen über Schlittschuhlaufen bis hin zu Wintergeschichten am Lagerfeuer: Hier gibt es Tipps für schöne Unternehmungen mit der ganzen Familie.

Ausflugstipps aus Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde

Kerzenziehen in Krummbek (Kreis Plön): Kerzen gehören zur Winterzeit - warum also nicht selbst aktiv werden und die Licht- und Wärmebringer gestalten. Das geht zum Beispiel in der Kerzenscheune in Krummbek. 24 verschiedene Farben Wachs stehen Kindern und Erwachsenen zur Gestaltung zur Verfügung. Bezahlt wird nach Gewicht der Kerze. Größere Gruppen melden sich am besten vorher telefonisch an. Adresse: Parkstraße 4, 24217 Krummbek

Eislaufen in Kiel: Pirouetten drehen mit Blick auf die Kieler Förde - das geht auf der Eislaufbahn am Germaniahafen. Sie ist überdacht und kann so bei jedem Wetter genutzt werden. Schlittschuhe gibt es zum Ausleihen: Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder 4 Euro und Familien mit bis zu drei Kindern 16 Euro. Adresse: Am Germaniahafen 10, 24143 Kiel

Weihnachtsmann in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Jeden Adventssonntag ist der Weihnachtsmann auf der "Lütten Weihnacht" in Rendburg unterwegs. Im Gepäck hat er viele kleine Geschenke für die jungen Besucher. Adresse: Schiffbrückenplatz, 24768 Rendsburg.

Adventsspaziergänge in Rendsburg (Kreis Rendbsurg-Eckernförde): Am 1., 8., 15. und 22. Dezember bieten Stadtführerinnen und Stadtführer in Rendsburg einen gemütlichen Adventsspaziergang durch die historische Altstadt an. Start ist jeweils um 14 Uhr, eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro für Erwachsene, Kinder zahlen die Hälfte. Adresse: Lornsendenkmal am Paradeplatz.

Abendliches Saunieren und Baden im Schwimmbad Neumünster: Schwimmbad und Sauna am Stadtwald in Neumünster haben jeden Wochentag bis 21 Uhr geöffnet. Besonderheiten hier sind das große Kinderbecken und ein warmes Becken im Freien. Die Preise richten sich nach Dauer des Aufenthalts und Alter der Besucher, sind aber im Vergleich zu anderen Bädern recht günstig. Adresse: Hansaring 177, 24534 Neumünster.

Ausflugstipps aus den Kreisen Schleswig-Flensburg, nördliches Nordfriesland und aus Sylt

Weihnachtshaus in Husum (Kreis Nordfriesland): Weihnachtsdekoration aus 200 Jahren lassen sich im Advent im Weihnachtshaus in Husum entdecken. Von ursprünglichen Adventskalendern über Baumschmuck-Trends im Wandel der Zeit bis zu historischem Spielzeug wird hier auf drei Stockwerken einiges geboten. Das Museum mit der privaten Sammlung ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 1 Euro Eintritt, Erwachsene 3 Euro. Adresse: Westerende 46, 25813 Husum

Kasperletheater in Niebüll (Kreis Nordfriesland): Am 17. Dezember gibt es ab 15 Uhr auf dem Niebüller Weihnachtsmarkt eine Kindergeschichte, präsentiert mit den beliebten Handpuppen. Der Eintritt ist frei. Adresse: Rathausplatz, 25899 Niebüll

Mitsing-Event in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg): Weihnachtsstimmung kommt am 8. Dezember auf, wenn in der Auferstehungskirche Ellenberg vielstimmig Weihnachtslieder erklingen. Die Texte zum gemeinsamen Singen werden an die Wand projiziert. Der Eintritt ist frei. Adresse: Kielerstr. 3, 24376 Kappeln

Weihnachtsbaden in Westerland (Sylt): Am 26. Dezember wird auf Sylt traditionell angebadet. Anmeldungen sind ab 13 Uhr vor der Galerie am Meer auf der Promenade möglich. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. Adresse: Strandpromenade, 25980 Westerland

Ausflugstipps aus den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und südliches Nordfriesland

Weihnachtliche Geschichten in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland): Jeden Adventssonnabend werden in der Stadtbücherei in Friedrichstadt zwischen 11 und 14 Uhr weihnachtliche Geschichten gelesen. An den Adventssonntagen wird jeweils zwischen 11 und 17 Uhr in der St. Christophorus-Kirche die Weihnachtsgeschichte in elf Bildern erzählt. Adresse: Stadtbücherei: Am Markt 11 im Rathaus | St. Christophorus-Kirche: Am Mittelburgwall 40

Familiennachmittag in Meldorf (Kreis Dithmarschen): Am 13. Dezember veranstaltet das AWO Familienzentrum Meldorf von 15 bis 17 Uhr einen adventlichen Nachmittag für Familien im Konzert- und Ballhaus Ditmarsia. Verschiedene Meldorfer Akteure bieten ein Programm zum Sehen, Hören und Schmecken. Der Eintritt ist frei. Adresse: Süderstraße 16, 25704 Meldorf

Lebkuchenhausbauen in Büsum (Kreis Dithmarschen): Am 14. Dezember wird es im Hotel Bretterbude in Büsum süß und klebrig. Um 15 Uhr bastelt die Küchencrew Lebkuchenhäuser mit Kindern. Die Kosten dafür belaufen sich auf 15 Euro und werden für einen guten Zweck gespendet. Die Lebkuchenhäuser können im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Adresse: Dithmarscher Straße 29, 25761 Büsum

Adventsflohmarkt Büsum: Am 14. und 15. Dezember kommen Schnäppchenjäger im Watt'n'Hus in Büsum auf ihre Kosten. Von 9 bis 16 Uhr findet dort ein Adventsflohmarkt statt. Gewerbliche Verkäufer sind nicht erlaubt. Adresse: Südstrand 11, 25761 Büsum

Peterchens Mondfahrt im Theater Itzehoe (Kreis Steinburg): Am 15. Dezember entführt das Theater Itzehoe die ganze Familie auf eine Fahrt zum Mond. Das Stück beginnt um 16 Uhr und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Tickets gibt es ab 6 Euro. Adresse: Theodor-Heuss-Platz 1, 25524 Itzehoe

Ausflugstipps aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn

Beleuchtete Traktorenfahrt in Eichede (Kreis Stormarn): Unter dem Motto "Wir bringen euch zum Strahlen" findet auch in diesem Jahr die Spendenfahrt von Stormarner Landwirten statt. Am 7. Dezember geht die Fahrt mit beleuchteten Traktoren von Eichede zum UKE Hamburg, am 14. Dezember zum UKSH Lübeck. Dort werden vorher gesammelte Spenden zugunsten von krebskranken Kindern übergeben. Die genauen Routen werden kurz vorher hier bekannt gegeben.

Schloss im Advent in Ahrensburg (Kreis Stormarn): Am 14. und 15. Dezember 2024 öffnet das festlich geschmückte Schloss Ahrensburg jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr seine Tore für die Aktion "Schloss im Advent". Zu musikalischer Untermalung mit Chorgesang versetzen Rokoko-Darsteller Besucherinnen und Besucher in die festliche Adventszeit. Die Tickets kosten 25 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Kinder von vier bis 16 Jahren. Adresse: Lübecker Str. 1, 22926 Ahrensburg

Eisstockschießen in Barmstedt (Kreis Pinneberg): Am 14. und 21. Dezember findet ab 16.30 Uhr ein Turnier im Eisstockschließen im Lütt Weihnachtsdörp statt. Die Teams sind schon voll besetzt, aber ein Platz am Spielfeldrand findet sich sicherlich noch. Außerhalb der Turnierzeiten kann die Eisstockbahn auch für andere Spiele gebucht werden - spontan vor Ort. Adresse: Am Markt 1, 25355 Barmstedt

Ausflugstipps aus dem Kreis Ostholstein

Lichterstadt Eutin (Kreis Ostholstein): Bis zum 5. Januar gehen in Eutin täglich von 16 bis 21 Uhr viele Lichter an. Insgesamt 50 Lichtinstallationen inszenieren Elemente der Stadtgeschichte. Auf einem Rundgang von 1,5 Kilometer Länge durch die Fußgängerzone, entlang der Stadtbucht und über den Schlossplatz kann die Lichterlandschaft bewundert werden. Adresse: Schloßstraße 5, 23701 Eutin

Riesen-Adventskalender in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein): Bis zum 23. Dezember wird in Neustadt in Holstein täglich um 18 Uhr ein neues Türchen am Riesenadventskalender geöffnet. Hinter jeden Türchen verstecken sich Bilder, die von Kindern und Jugendlichen aus Neustadt in Holstein und Merkendorf gemalt wurden. Begleitet wird das Öffnen des Türchens von handgemachter Musik, Gedichten und Geschichten. Dazu gibt es kostenlosen Kinderpunsch. Adresse: Kremper Str. 32, 23730 Neustadt in Holstein

Eiswelt in Scharbeutz (Kreis Ostholstein): Zwei Echteisflächen, die mit einem Eisrundlauf verbunden sind, laden in Scharbeutz Schlittschuhfahrerinnen und -fahrer ein. Bis zum 16. Februar sind die Eisflächen Montag bis Freitag von 13 bis 21 Uhr geöffnet, Sonnabend 10 bis 23 Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr. Eintritt ab 7 Euro. Adresse: Strandallee 134, 23683 Scharbeutz

