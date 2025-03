Stand: 24.03.2025 15:44 Uhr Rund um Itzehoe - Polizei erwischt betrunkene Autofahrer

Die Polizei hat am Wochenende rund um Itzehoe (Kreis Steinburg) gleich drei stark alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt. Zunächst war dem Betreiber einer Tankstelle in der Lindenstraße in der Nacht zu Sonnabend (22.3.) ein offenbar betrunkener Mann aufgefallen, der nach dem Tankstellenbesuch ins Auto stieg. Die Polizei stoppte den 31-jährigen kurz danach und stellte einen Alkohlwert von 1,53 Promille fest. Am frühen Sonnabendmorgen gab es dann den zweiten Fall an der Kreuzung Kirchenweg/Buchenhof in Dägeling (Kreis Steinburg). Dort war ein Mann am Steuer mit einem Alkoholwert von 1,43 Promille eingeschlafen.

Den höchsten Wert erreichte allerdings der Fahrer eines E- Scooters. Er war am frühen Sonntagmorgen (23.3.) in der Brückenstraße auf Höhe des Bahnübergangs gestürzt. Die Messung ergab in diesem Fall 1,9 Promille. Alle drei müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

