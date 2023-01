Stand: 01.04.2014 16:13 Uhr Rund, rot, reif: Tomatenernte beginnt

Rot und rund hängen sie an den Sträuchern und wollen gepflückt werden: Die Strauch- und Cherrytomaten aus Dithmarschen. In Schlewswig-Holsteins größtem Tomatengewächshaus, beim Unternehmen Vitarom in Hemmingstedt, hat am Dienstag die Ernte begonnen. Auf 5,6 Hektar pflücken Erntehelfer bis Ende Oktober etwa 3.000 Tonnen der Nachtschattengewächse.

20 Tonnen pro Tag

In den ersten Tagen fällt die Ausbeute allerdings noch etwas dürftig aus. Nur etwa fünf bis acht Tonnen landen täglich in den Körben. "Doch das steigert sich von Tag zu Tag" sagt Betriebsleiter und Gärtnermeister Jens Kühn und kündigt an: "In ein paar Wochen schneiden wir bis zu 20 Tonnen pro Tag von den Tomatensträuchern."

Natürliche Schädlingsbekämpfung

Dass die Pflanzen überhaupt so üppig wachsen, hat mit professioneller Pflege zu tun: Bereits Anfang des Jahres setzen die Gärtner knapp 100.000 Tomatenpflanzen auf Steinwollmatten. Bei der Schädlingsbekämpfung setzen die Tomatenexperten auf Wanzen: Auf der Speisekarte dieser Insekten stehen nämlich die Tomatenschädlinge "Weiße Fliege" oder "Rote Spinne" ganz oben. Auch bei der Bestäubung geht es natürlich zu: Tausende von Hummeln werden dafür extra aus den Niederlanden angeliefert.

Tomate bleibt möglichst lange am Strauch

Damit die Tomatenpflanzen gedeihen, muss natürlich auch die Temperatur stimmen. Tagsüber liegt die höchstens bei 27 Grad, nachts kühlt es auf etwa 12 Grad ab. Geheißt wird mit der Abwärme aus der benachbarten Raffinerie. Außerdem versuchen die Tomatenbauern die Gewächse möglichst lange am Strauch zu lassen. "Das kommt eindeutig dem Geschmack zugute," sagt Kühn.

Nach der Ernte ist vor der Ernte

Ausruhen können sich die Tomatenbauern aber auch Ende Oktober nicht. Denn wenn alle Tomaten geerntet sind, beginnt die Vorbereitung für 2015: Die Gewächshäuser werden ausgeräumt, die neuen Pflanzen werden angelegt - für die nächste Saison Tomaten aus Dithmarschen.

