Rum-Regatta startet in Flensburg Stand: 26.05.2022 14:25 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause treffen sich in diesem Jahr wieder Segler mit ihren historischen Schiffen zur Rum-Regatta in Flensburg. Die Regatta gilt als das größte Gaffelseglertreffen Nord-Europas.

Die Rum-Regatta ist heute in Flensburg gestartet - zumindest das Rahmenprogramm. Der so genannte Gaffelmarkt mit verschiedenen Ständen ist bereits an der Förde aufgebaut, sagt der Geschäftsführer des Museumshafens in Flensburg. Für Essen und Trinken ist gesorgt und maritime Mitbringsel gibt es ebenfalls. Am Freitag kommen dann die historischen Schiffe nach Flensburg.

AUDIO: Rum-Regatta in Flensburg startet (1 Min) Rum-Regatta in Flensburg startet (1 Min)

Highlight "Eye of the Wind"

78 Segler sind bislang gemeldet, es können aber mehr werden - die Anmeldefrist geht noch bis Freitag, sagt der Geschäftsführer des Museumshafens. Ein Highlight ist die "Eye of the Wind": Viele kennen das Schiff aus dem Film "Gefährliche Brandung" von 1991. Die Besucherinnen und Besucher an Land erwartet beim Hafenfest unter anderem ein Puppenspieler, Handwerker und handgemachte Musik. Höhepunkt des Gaffelseglertreffens ist die Rum-Regatta am Sonnabend, dafür fällt der Startschuss um 11 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.05.2022 | 12:00 Uhr