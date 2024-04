Stand: 26.04.2024 15:44 Uhr Rückruf für Fleischwurst von Kaufland

Eine Fleischwurst aus dem Kühlregal von Kaufland ist am Freitag aus dem Handel zurückgerufen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt "KLC Delikatess Geflügel Fleischwurst 2x 200g" Kunststofffremdkörper enthalte, teilte das Unternehmen mit. Vertrieben wird die Fleischwurst in Kaufland-Filialen in Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bremen. Bereits gekaufte Wurst kann in den Filialen auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 17:00 Uhr