Rückkehr der Punks nach Sylt: Neuer Standort im Gespräch Im vergangenen Jahr haben die Punks auf Sylt für viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt verhandeln die Initiatoren über eine Genehmigung des Camps am Westerländer Stadtrand. Es soll längst nicht so zentral wie 2022 liegen.

Zurück nach Westerland: "Die Ärzte" sind nicht die einzigen Punks, die das wollen. Deshalb verhandeln die Initiatoren der "Aktion Sylt" seit Anfang Juli über einen Nachfolger des Protestcamps, das die Insel im vergangenen Jahr monatelang so schwer beschäftigt hat.

Wohl neuer Standort in Flughafen-Nähe

Das Camp soll nach Angaben der "Aktion Sylt" ab kommendem Montag bis zum 20. August am Stadtrand Westerlands in der Nähe der Festwiese und des Flughafens aufgeschlagen werden. Das ist rund zwei Kilometer vom Rathausplatz im Zentrum entfernt. Dort sorgte das Camp zwischen Juli und September 2022 mit zeitweise mehreren Hunderten teilnehmenden Punks für viel Frust unter Sylter Geschäftsleuten, Touristen und Einheimischen.

Kunst-Installation statt Protestcamp

Die Gemeinde Sylt hatte im Mai an der Stelle des ehemaligen Camps die Kunst-Installation "Meeresrauschen" installiert. Das Projekt für knapp 100.000 Euro solle ein Angebot sein, damit sich Einheimische und Touristen an einem zentralen Ort treffen und Kunst und Kultur gemeinsam feiern können, argumentierte die Gemeinde damals. Den Verdacht, dass die Gemeinde damit in erster Linie ein erneutes Protestcamp verhindern wollte, ließ die Verwaltung unkommentiert.

Kooperationsgespräche mit Kreis Nordfriesland

Die zuständige Genehmigungsbehörde für das Protestcamp auf Sylt ist der Kreis Nordfriesland. Die Behörde hat den neuen Standort auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein noch nicht bestätigt. Heute Nachmittag soll das nunmehr dritte Kooperationsgespräch zwischen der Behörde und der "Aktion Sylt" stattfinden.

Stellungnahme des Kreises Nordfriesland erwartet

Auch die Gemeinde Sylt war an den bisherigen Gesprächen beteiligt. "Dabei geht es darum, welche Auflagen erfüllt werden müssen, um so ein Protestcamp durchziehen zu können", teilte die Kreisverwaltung in der vergangenen Woche mit. Nach dem dritten Gespräch will sich der Kreis Nordfriesland erneut äußern.

