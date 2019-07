Stand: 24.07.2019 18:01 Uhr

Rotspon-Cup: Heinold macht das Rennen

Der Rotspon Cup 2019 geht nach Kiel. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat am Mittwoch in Travemünde in einem spannenden Wettkampf gegen Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) gewonnen - mit 2:1-Wettfahrtsiegen. Strahlend nahm sie den Pokal - eine Sechs-Liter-Flasche Lübecker Rotspon - in Empfang. "Es waren aufregende und spannende Rennen, die Spaß gemacht haben. Außerdem war es ein tolles Erlebnis, bei inklusivem Sport direkt mitmachen zu dürfen", sagte Heinhold. Schon das erste von insgesamt drei Rennen ging an Heinold und ihre Crew. Am Steuerrad der 12er-Yacht "Trivia" nutzte sie gleich im ersten Rennen einen Startfehler von Bürgermeister Lindenau. Dieser verschlief quasi den Startschuss und brauchte einige Minuten, um den richtigen Kurs zu finden. Derweil segelte Heinold bereits souverän das Rennen von vorne weg nach Hause.

Heinold bedient auf der "Trivia" ein Steuerrad

In der Travemündung war direkt vor dem Viermaster "Passat" die Luvtonne ausgelegt, die auf Höhe der Überseebrücke 1 lag. Ein kleiner schmaler Kurs, der es für die 12er-Yachten in sich hat. Im vergangenen Jahr hatte Lindenau noch das diesjährige Siegerboot "Trivia" gesegelt - und damit gewonnen. Diesmal wechselte er auf die "Cintra", um an der nicht ganz leichtgängigen Pinne zu stehen, während Heinold auf der "Trivia" ein Steuerrad bediente. Die 60 Jahre alte Finanzministerin ist begeisterte Hobbyseglerin ohne eigenen Segelschein, verbrachte zuletzt mit ihrem Lebenspartner zwei Wochen Urlaub auf dem eigenen Boot auf der Ostsee.

Kopf-an-Kopf-Rennen im letzten Rennen

Die zweite Regatta ging Lindenau mit seiner Crew weitaus forscher an, fand schnell den richtigen Wind samt Kurs und brachte den Sieg über das Ziel, und glich im Modus "Best-of-three" zum 1:1 aus. Für Spannung vor dem letzten Rennen war also gesorgt. Beide Boote kamen gut vom Start weg, lieferten sich auf dem ersten Kurs ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor der letzten Luvtonne kam Heinold mit der "Trivia" dann besser vor ein Fahrgastschiff in Position, während Lindenau auf der "Cintra" etwas ausweichen musste. Am Ende war es eine gute Bootslänge der 12er-Jacht, die Heinold als Vorsprung ins Ziel brachte.

Nach drei Jahren konnte so der Gast aus Kiel den Herausforderer erstmals wieder besiegen - als zweite Frau überhaupt. Vor sechs Jahren gelang dies schon einmal der damaligen Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke. Der Lohn für die Sieger-Crew: eine 6-Liter-Flasche Rotspon.

Erinnerung an Ursprung der Travemünder Woche

Lübecks langjähriger Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) hatte die Regatta 2004 ins Leben gerufen. Sie soll an die Anfänge der Travemünder Woche erinnern. Die Regatta ging aus einem Wettsegeln zwischen den Hamburger Kaufleuten Hermann Wentzel und Hermann Dröge im Jahr 1888 vor Travemünde hervor. Der Sieger erhielt damals eine Flasche Lübecker Rotspon. Zur Rotspon-Regatta laden Lübecks Bürgermeister und die Travemünder Woche GmbH Politiker aus dem Umland ein.

