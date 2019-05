Stand: 01.05.2019 15:21 Uhr

Rot und reif: Erdbeersaison startet

Die ersten Erdbeeren sind reif - allerdings nur die Früchte aus der Tunnelzucht. Damit ist die Erdbeersaison laut Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein offiziell eröffnet. Die Vermarktung startet eine Woche früher als in den vergangenen Jahren. Das liegt nach Angaben der Kammer an den vergangenen sonnigen Tagen, aber auch am insgesamt milden Winter und am sonnigen Februrar. Die ersten süßen Früchte kommen aus dem Süden des Landes. Die meisten der 80 Erdbeerbetriebe liegen in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Plön und Ostholstein. Hier werden auf rund 20 Prozent der Anbauflächen Erdbeeren unter Folie angebaut. Sie können deshalb besonders früh geerntet werden.

Große Ernte auf kleinerer Anbaufläche

Erdbeeren zum Selbstpflücken wird es dann erst Ende Mai geben, wenn die Früchte aus dem Freilandanbau reif sind. Wenn es weiter warm bleibt und ab und zu ein bisschen Regen fällt, rechnet die Landwirtschaftskammer damit, dass in diesem Jahr bis zu 10.000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden. Die Anbaufläche ist dabei jedoch kleiner als im vergangenen Jahr. Sie sank um rund zehn Prozent auf 900 Hektar. Viele Erdbeererzeuger setzen in Schleswig-Holstein vor allem auf Direktvermarktung. Es gibt die Früchte in Hofläden oder in Verkaufsständen an der Straße oder bei Supermärkten.

