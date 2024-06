Stand: 26.06.2024 08:26 Uhr Rossmann will Logistik-Lager in Kiel schließen

Die Drogeriemarktkette Rossmann wird ihr Logistik-Lager in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel schließen. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. In frühestens zwei Jahren solle das 32.000 Quadratmeter große Lager aufgegeben werden. Grund seien die sich ändernden Anforderungen an die Logistik. Zudem ändern sich laut Drogeriemarktkette die Standorte ständig.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seine Mitarbeitenden in Kiel-Melsdorf über die künftige Schließung informiert. Wie viele Mitarbeitende davon betroffen sein werden, möchte Rossmann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Derzeit arbeiten dort laut Homepage des Unternehmens etwa 230 Menschen. Neben dem Lager in Melsdorf betreibt die Drogeriekette acht weitere Logistikstandorte in Deutschland.

