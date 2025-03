Stand: 12.03.2025 16:13 Uhr Rosenboom verlängert Vertrag bei Holstein Kiel

Lasse Rosenboom hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Holstein Kiel vorzeitig verlängert. Das gaben die Schleswig-Holsteiner am Mittwochnachmittag bekannt. "Lasse hat in den vergangenen eineinhalb Jahren die Entwicklung genommen, die wir uns von ihm gewünscht haben", sagte Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann in einer Mitteilung. Der 23-Jährige, der bislang 30 Pflichtspiele in der 2. Liga, in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal für die "Störche" bestritten hat, war 2023 aus der U23-Mannschaft des SV Werder Bremen an die Förde gewechselt. Angaben über die Vertragslaufzeit machten die Kieler nicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel