"Rocker-Affäre": Ex-Fahnder erhebt schwere Vorwürfe

von Constantin Gill

Erstmals hat einer der damaligen Ermittler im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur sogenannten "Rocker-Affäre" ausgesagt. Im Kern geht es um mögliche Fehler der Polizei in Zusammenhang mit einer Rocker-Auseinandersetzung in Neumünster im Jahr 2010. Der Ermittler erhob schwere Vorwürfe gegen seine Vorgesetzten - unter anderem hätten sie ihn davon abhalten wollen, entlastende Informationen in der Akte zu vermerken.

Zeuge: "Es macht mich wahnsinnig wütend"

Es dauerte ein paar Stunden, dann redete sich Axel R. doch noch in Rage. Die ganze Zeit hatte er im Schleswig-Holstein Saal des Landtages ruhig und sachlich seine Sicht der Dinge geschildert. Doch irgendwann sagte er dann doch: "Es macht mich wahnsinnig wütend." Was den 49-Jährigen heute noch wütend macht, ist das, was als sogenannte "Rocker-Affäre" durch die Medien ging. Aktenmanipulation, Unterdrückung von Beweismitteln und Mobbing - diese Vorwürfe will ein Untersuchungsausschuss aufklären. Am Montag sagte mit R. zum ersten Mal ein Zeuge aus, der damals mittendrin war.

Vorgesetzte zeigten wenig Interesse an Ermittlungen

Konkret berichtet der Polizist von den Ermittlungen rund um eine Auseinandersetzung verfeindeter Rocker-Gruppen 2010 im Schnellrestaurant Subway in Neumünster. Er hatte damals die Ermittlungen geleitet und berichtete nun, dass ihm Dinge komisch vorkamen. Etwa, dass seine Vorgesetzten wenig Interesse an den Ermittlungen gehabt hätten. Und das, obwohl der Rocker-Krieg in aller Munde war und sich auf seinem Höhepunkt befand. Von der damals eigens gegründeten Soko Rocker zeichnet R. ein chaotisches Bild. Es sei gar nicht klar gewesen, wer sein Vorgesetzter sei, erzählte der Ermittler. Wenn man Unterstützung brauchte, habe man "sich das selbst organisiert."

Entlastende Hinweise sollten nicht in die Akte

Die Lage eskalierte, als R. schließlich aus einer anderen Abteilung den Hinweis bekam, einer der Tatverdächtigen - der mittlerweile schon in U-Haft saß - sei gar nicht am Tatort gewesen. Außerdem habe ein weiterer Verdächtiger nicht zugestochen. Dass das in die Akte muss, habe für ihn festgestanden, erzählt der Zeuge. Doch Vorgesetzte hätten das verhindern wollen. Zudem sei bei Hausdurchsuchungen nicht sauber gearbeitet worden, und dann seien auch noch sensible Polizeiakten-Auszüge bei einem Rocker im Auto gefunden worden.

Am Ende fertigte er einen Aktenvermerk an - und fiel, wie er es selbst ausdrückte, bei den Vorgesetzten in Ungnade. Ihm sei Vertrauensbruch und das Nicht-Befolgen dienstlicher Anweisungen vorgeworfen worden, zudem habe er um freiwillige Versetzung bitten sollen. Als er das ablehne, flog er aus der Abteilung und wurde zwangsversetzt.

Sitzungssaal wurde zum Hochsicherheitstrakt

Die Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni hatte gefordert, die Sicherheit der aussagenden Polizisten im Blick zu behalten. Sie verfolgte im Zuschauerbereich die Aussage des Kronzeugen. Vor allem Transparenz erhoffte sie sich von seiner Aussage. Und das war während des PUA zu spüren, während der Kronzeuge sprach, lösten sich im Schleswig-Holstein Saal die Justizbeamten mit ihren schweren Westen gegenseitig ab, änderten ihre Positionen. Rund um den Sitzungssaal war ein regelrechter Hochsicherheitstrakt eingerichtet worden.

Für den stellvertretenden Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, steht nach Befragung des Ermittlers fest: Durch das, was der Zeuge schilderte, sieht er die "Kernvorwürfe der Affäre weitgehend bestätigt." Die geschädigten Polizisten müssten sofort rehabilitiert werden, so Nommensen.

