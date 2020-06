Stand: 23.06.2020 16:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Riesiger Fisch-Friedhof an der Westküste

An der Westküste sind in den vergangenen Tagen massenhaft Fische verendet. An mehreren Orten wurden jeweils Hunderte tote oder geschwächte Jungheringe im Spülsaum gefunden. Wie die Schutzstation Wattenmeer am Dienstag mitteilte, ist die Ursache für das Massensterben noch rätselhaft. "Das Meerwasser ist nur etwa 20 Grad warm, und Heringe weichen vor Überhitzung normalerweise in tieferes Wasser aus", sagt der Biologe Rainer Borcherding. Möglicherweise seien die nur wenige Monate alten Tiere in Kontakt mit giftigen Algen gekommen, die sich auf Grund der warmen Witterung zu entwickeln beginnen.

Tausende tote Fische an Westküste Schleswig-Holstein Magazin - 23.06.2020 19:30 Uhr An der Westküste liegen Tausende tote Fische an den Stränden. Die jungen Heringe wurden in St. Peter-Ording, Büsum, Westerhever und auf Nordstrand entdeckt. Derzeit werden Proben analysiert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tiere werden analysiert

An den Fundstellen wurden Proben entnommen. Die Ergebnisse der Analysen sollen in einigen Tagen vorliegen. Nach Informationen der Schutzstation Wattenmeer wurden Fische vor Büsum, Eiderstedt, Nordstrand und Cuxhaven angeschwemmt.

Heringe laichen im Februar in 40 bis 60 Meter tiefem Wasser ab. Aus den Larven entwickeln sich Jungfische, die mit drei Zentimeter Körperlänge ihren Eltern gleichen. Geschlechtsreif werden Heringe nach drei bis sieben Jahren.

Weitere Informationen Cuxhaven: Rätselhaftes Heringssterben an der Küste Fischsterben: An der deutschen Nordseeküste verenden täglich große Mengen junger Heringe. Den Biologen der Schutzstation Wattenmeer ist die Todesursache bislang ein Rätsel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2020 | 17:00 Uhr