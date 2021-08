Stand: 06.11.2014 08:59 Uhr Riesig und rund: Neue Kuppel für Radarstation von Frank Hajasch

Auf den ersten Blick wirkt sie wie ein riesiges Ei: die neue Kuppel der Radarstation in Brekendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Am Dienstag montierten Facharbeiter das sogenannte Radom. Die runde Hülle aus glasfaserverstärktem Kunststoff schützt die Radarstation vor Wind und Wetter.

Analoge Technik in den Ruhestand

"Alles ist extrem fest und witterungsbeständig", sagt Hauptfeldwebel Volker Schwarz. Insgesamt gibt es 18 solcher Stationen in Deutschland. Nach und nach werden die nun von analoger auf digitale Technik umgestellt, bekommen also ein neues Innenleben und eine neue Hülle. "Denn es gibt kaum noch Ersatzteile. Und da wir den Luftraum über Schleswig-Holstein weiterhin kontrollieren wollen, musste was Neues her", erklärt Hauptmann Holger Tesch.

Freier Blick bis nach Dänemark

Der Unterbau des Radars ist allerdings geblieben. Wer hier hochsteigt, kann von einer Höhe von 120 Metern über dem Meeresspiegel ins Land schauen und hat sogar freien Blick bis Dänemark. Die Brekendorfer Anlage steht auf einem Hügel. Der Grund dafür: "Ein Radar ist eine drehbare Antenne. Da braucht man Sicht zu allen Seiten", erklärt Holger Tesch.

Kein Flugobjekt bleibt unentdeckt

Die Anlage nahe der Hüttener Berge scannt den gesamten Luftraum zwischen Ost- und Nordsee, teilweise von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Niedersachsen. "Auf unserem Bild taucht auch das kleinste Flugobjekt im deutschen Luftraum auf", sagt Volker Schulz. Für die Überwachung steht ihm und seinen Kollegen das primäre und das sekundäre Radar zur Verfügung.

Freund-Feind-Kennung

Das primäre Signal, das vom unteren Antennenbereich kommt, erscheint auf dem Bildschirm als Punkt. Das sekundäre kommt vom oberen Antennenbereich. "Wir nennen das Freund-Feind-Kennung. Dahinter steckt eine Art Code, zum Beispiel wie hoch jemand fliegt und wie er heißt. Werden diese Fragen nicht beantwortet, schrillen die Alarmglocken", so Schwarz. Das allerdings passiert dann in Erndtebrück oder Schönewalde. Dort sitzen die zuständigen Einsatzstellen, die eingreifen können, wenn Gefahr droht.

Kupferplatten schützen vor Störsignalen

Angesichts der hochsensiblen Technik ist ein Raum besonders wichtig: Der Kontrollraum, wo die primären und sekundären Radarbilder ausgewertet werden. Bei den Umbauten hat die Bundeswehr hier besonders geklotzt. Der gesamte Raum wurde mit dicken Kupferplatten verkleidet. "Das dient der Abschirmung vor Störsignalen", meint Volker Schwarz. "Aber man weiß auch nie, wer in diesen Zeiten alles mithört."