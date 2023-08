Revision im Bahnhofswald-Prozess in Flensburg Stand: 09.08.2023 05:00 Uhr Der Einsatz für den Klimaschutz kann einen Hausfriedensbruch rechtfertigen. So ließ sich der viel beachtete Freispruch eines Baumbesetzers im Bahnhofswald des Flensburger Amtsgerichts vom 7. November 2022 interpretieren. Die Staatsanwaltschaft beantragte Revision.

Anfang 2001 brannten in der Nähe des Bahnhofs in Flensburg mehrfach Lieferwagen, Bauzäune wurden niedergerissen und Baumbesetzer legten sich mit der Polizei an. Einer von ihnen wurde anschließend angeklagt und schließlich freigesprochen. Die zuständige Richterin rechtfertigte ihre Entscheidung mit dem "rechtfertigenden Notstand". Hintergrund der Proteste ist der geplante Bau eines Hotels auf dem Gelände.

Revisionsverfahren könnte zu neuer Verhandlung führen

Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein, das Verfahren findet nun vor dem ersten Strafsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht satt. Hat die Revision der Staatsanwaltschaft Erfolg, wird das Urteil aufgehoben und der Fall muss erneut vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Im Falle einer Verwerfung der Revision wird das freisprechende Urteil rechtskräftig.

Der Klimaschutz als Rechtsgut

Der Sprecher des Amtsgerichts, Stefan Wolf, erklärte zu dem gesprochenen Urteil der Richterin: "Die Richterin hat den Klimaschutz hier als Rechtsgut von Verfassungsrang mit dem Eigentumsschutz der Waldeigentümer abgewogen und dann entschieden, dass der Klimaschutz hier als Rechtsgut wesentlich überwogen hat und diese Tat des Hausfriedensbruchs in diesem konkreten Fall gerechtfertigt hat." In der Begründung verwies die Richterin auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2021, das die Gesetzgebung zum Klimaschutz als unzureichend bewertet hatte.

Hausfriedensbruch des Angeklagten wurde nicht angezweifelt

Es waren unruhige Wochen Anfang 2021, als mehrfach Lieferwagen der Hotelinvestoren brannten, Demonstranten Bauzäune niederrissen und sich die Baumbesetzer ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei lieferten. Vier Tage lang hatten Hundertschaften der Polizei das Gehölz umstellt, auf dem zwei Flensburger Unternehmer ein Intercity-Hotel bauen wollen, während einige Meter über dem Grund Demonstranten über Traversen balancierten. Einer der letzten, die dort ausharrten, war der 42-jährige Angeklagte. Von Oktober bis Februar hatte er die meiste Zeit in den selbst gezimmerten Baumhäusern verbracht. Deshalb musste er sich nun verantworten.

Betroffene Baustelle liegt weiter auf Eis

Hintergrund der Streitigkeiten im Bahnhofswald ist der geplante Bau eines Hotels. Nach der Räumung des Geländes wurde sofort gerodet, der Hotelbau jedoch erst ein Jahr später begonnen. Doch auch dann ruhte der Bau sofort wieder. Die Umweltorganisation BUND hat einen Baustopp erwirkt, der gilt, bis geklärt ist, ob die Investoren gegen Naturschutzauflagen verstoßen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg