Rettungswagen in Bad Segeberg explodiert - 16 Verletzte Stand: 07.06.2021 18:28 Uhr Das Fahrzeug war heute Mittag zunächst in Brand geraten, ehe es während der Löscharbeiten explodierte. Ursache war nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt.

Der Wagen war auf dem Gelände der Rettungswache im Jaguarring in Bad Segeberg geparkt und stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Während der Löscharbeiten explodierte das Fahrzeug dann - zwölf Feuerwehrleute und vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden dabei leicht verletzt. Alle kamen vorsorglich ins Krankenhaus, sind aber laut Feuerwehr bereits am Nachmittag wieder entlassen worden.

Schaden geht in die Hunderttausende

Grund für die Explosion seien möglicherweise Sauerstoffflaschen gewesen, die hinten im Rettungswagen standen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch drei Autos und das angrenzende Gebäude wurden beschädigt, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 200.000 bis 300.000 Euro.

