Rettungsmedaille für mutigen Einsatz nach Messerangriff Stand: 25.03.2025 16:00 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat drei Männer mit der Rettungsmedaille am Bande ausgezeichnet. Ihr Mut und Ihre Selbstlosigkeit mache sie zu Helden, sagte Günther in seiner Laudatio.

Für ihren mutigen Einsatz bei einem Messerangriff in Breitenfelde sind drei Männer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg am Dienstagnachmittag in Kiel mit der Rettungsmedaille am Bande geehrt worden. Durch ihren couragierten Einsatz hatten Oliver Gahl aus Mölln, Torsten Stern aus Bälau und Raphael Wiencierz aus Bäk im Juni 2023 zwei Menschen das Leben gerettet.

Frau und Mann in Breitenfelde mit Messer attackiert

Eine Frau und ihr Lebensgefährte waren auf offener Straße in Breitenfelde von dem Ex-Partner der Frau attackiert und mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter floh. Die drei Männer hielten den Angreifer kurz danach in einer Tankstelle auf und überwältigten ihn dort. Anschließend kümmerten sie sich um die Erstversorgung der angegriffenen Frau.

Femizide: Aufklärung, Prävention und Strafverfolgung seien wichtig

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verwies darauf, dass fast jeden Tag ein Mann versuche, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. "Was sich am 20. Juni 2023 in Breitenfeldeereignet hat, war ein versuchter Femizid. Der versuchte Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist", sagte Günther. Mit Aufklärung, Prävention und Strafverfolgung müsse die Gesellschaft gegenhalten. Die drei Männer seien Vorbilder für alle, genauer hinzusehen und auf Mitmenschen aufzupassen, erklärte der Ministerpräsident.

Die Rettungsmedaille wird an Menschen vergeben, die unter Einsatz des eigenen Lebens andere gerettet oder eine große drohende Gefahr für die Allgemeinheit abgewendet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Kiel