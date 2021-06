Stand: 08.06.2021 16:13 Uhr Rettungshubschrauber auf A7 - kurzzeitige Vollsperrung

Ein schwerer Unfall auf der A7 in Höhe Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat zu einer Vollsperrung Richtung Norden geführt. Ein Metallteil landete in der Windschutzscheibe eines Autofahrers. Ein Rettungshubschrauber musste landen.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der A7 zwischen Bordesholm und Warder in Fahrtrichtung Flensburg. Ein Fahrzeug hatte nach Angaben der Polizei ein Metallteil überfahren. Es schleuderte hoch und traf das nachfolgende Auto. Vier Menschen saßen in diesem Pkw: zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die 51 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer und auch die beiden Kinder blieben unverletzt. Die A7 musste voll gesperrt werden. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.

