Stand: 18.02.2025 11:16 Uhr Rettungshubschrauber Christoph 67 täglich drei Mal in der Luft

Seit mehr als einem halben Jahr ist der ADAC Rettungshubschrauber "Christoph 67" auf dem Flugplatz Hungriger Wolf bei Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) stationiert. Jetzt gibt es eine erste Bilanz: Seit der Inbetriebnahme im Juli flog er laut einem Sprecher 550 Einsätze. Im Durchschnitt sei der neue Rettungshubschrauber bis zu drei Mal täglich in der Luft gewesen. In 31 Prozent der Einsätze mussten die Retter demnach zu Unfällen gelangen, in 26 Prozent mussten sie wegen Herz-Kreislauf-Problemen losfliegen und in 13 Prozent wegen neurologischer Notfälle.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg