Retter suchen auf Ostsee nach Segler

Seenotretter suchen derzeit auf der Ostsee nach einen 69 Jahre alten Segler. Mit seiner Jacht, die den Heimathafen Kiel habe, sei er von Marstal auf der dänischen Insel Aerö nach Kiel unterwegs gewesen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gab es am Freitagabend zum letzten Mal Kontakt mit dem Mann. Er habe Familienangehörigen von Problemen auf seinem Boot berichtet. Danach sei der Kontakt abgebrochen. Seine genaue Position habe der Mann nicht mehr durchgeben können.

Dänische und deutsche Retter suchen Mann

Die Seenotretter starteten daraufhin in der Kieler Bucht eine großangelegte Suche. Mehrere Rettungskreuzer, Rettungsboote und Polizeiboote seien dabei gewesen. Doch erst am Samstagmorgen wurde das Boot des Mannes mit einem gerissenen Großsegel in Dänemark entdeckt - ohne den Segler. Seenotretter aus Dänemark suchen zurzeit nach ihm. Auch zwei deutsche Seenotrettungskreuzer sind im Einsatz.

