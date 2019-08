Stand: 11.08.2019 10:44 Uhr

Retter stellen Suche nach Segler auf Ostsee ein

Die Suche nach dem auf der Ostsee vermissten Segler aus Kiel ist eingestellt worden. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die dänische Rettungszentrale JRCC hätten das Suchgebiet engräumig abgesucht und abgeflogen, aber den Mann nicht gefunden, teilte Antke Reemts von der DGzRS am Sonntagmorgen mit. Bis es weitere Hinweise oder Sichtungen des Mannes gebe, werde die Suche nicht wieder aufgenommen.

Noch mit der Familie telefoniert

Der 69 Jahre alte Segler war laut DGzRS mit seiner Jacht, die den Heimathafen Kiel hat, von der dänischen Insel Aerö nach Kiel unterwegs. Am Freitagabend habe der Mann Familienangehörigen von Problemen auf seinem Boot berichtet. Danach sei der Kontakt abgebrochen. Seine genaue Position habe der Mann nicht mehr durchgeben können.

Segler nicht an Bord

Die Seenotretter starteten daraufhin in der Kieler Bucht eine großangelegte Suche. Am Samstagmorgen entdeckte die Besatzung eines Hubschraubers das Boot des Mannes in der Nähe des dänischen Bagenkop (Insel Langeland) - ohne den Segler. Daraufhin suchten dänische und deutsche Seenotretter die Ostsee vor dem dänischen Langeland ab. Neben dänischen Rettungsbooten waren auch Seenotrettungskreuzer der DGzRS vor Ort. Auch das Wasserschutzpolizeiboot "Fehmarn" sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz.

