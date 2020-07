Stand: 09.07.2020 07:32 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Restaurants und Bars: Schon 50 Pleiten in SH

Maskenpflicht, Adressbögen, Tanzverbot und Abstandsregeln: Auch wenn Restaurants, Bars und Landgasthöfe wieder öffnen dürfen, läuft es für viele gastronomische Betriebe noch nicht rund. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DeHoGa) haben rund 50 Betriebe in Schleswig-Holstein Insolvenz angemeldet. Überdurchschnittlich viele Pleiten gibt es den Angaben zufolge in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Nordfriesland. Aber auch in Städten geht Restaurants und Bars die Luft aus. In Kiel beispielsweise schließt Mitte des Monats die traditionelle "Astor-Bar".

Nicht allen Restaurants geht es schlecht

Verbands-Chef Stefan Scholtis sagt aber auch, nicht allen Restaurants gehe es schlecht. Besser sehe es aktuell zum Beispiel für Betriebe aus, die einen Außenbereich mit vielen Sitzplätzen haben. Gleiches gelte für Restaurants und Bars direkt an der Küste. Von der Politik wünscht sich Scholtis etwas mehr Mut in Richtung Normalität.

Gäste wollen draußen sitzen

Mehr Normalität und vor allem keine zweite Corona-Welle wünscht sich auch Sebastian Bruch vom Fährhaus Rothenhusen am Ratzeburger See. In seinem Restaurant läuft es am Wochenende bereits ganz gut. Unter der Woche sind dagegen weiter viele Plätze leer - vor allem wenn das Wetter schlecht ist. "Die Leute sind schon noch zurückhaltend, sich drinnen reinzusetzen", sagt Bruch. Und er stellt fest: Vor allem viele ältere Menschen verzichten weiterhin auf Restaurant-Besuche.

