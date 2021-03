Restaurants in SH verteidigen ihre Michelin-Sterne Stand: 05.03.2021 14:00 Uhr Der Guide Michelin hat erneut die ausgezeichneten Restaurants bekanntgegeben. Drei Restaurants in Schleswig-Holstein verteidigen ihre Zwei-Sterne-Auszeichnung.

Auch in diesem Jahr vergibt der Guide Michelin wieder seine Sterne für besonders gute Restaurants. Drei Restaurants in Schleswig-Holstein konnten ihre bisherige Zwei-Sterne-Auszeichnung erfolgreich verteidigen: die Meierei Dirk Luther in Glücksburg bei Flensburg, der Söl'ring Hof in Rantum auf Sylt und das Courtier in Wangels (Kreis Ostholstein). "Die Gastronomie durchlebt aufgrund der Pandemie weiterhin außergewöhnlich schwierige Zeiten. Dennoch haben die Küchenchefs Mut und Einfallsreichtum bewiesen, um weiterhin für ihre Gäste da zu sein und an ihrem hohen kulinarischen Niveau festzuhalten", sagte der internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec.

Weitere Restaurants verteidigen Ein-Stern-Auszeichnung

Neben den Zwei-Sterne Restaurants gibt es in Schleswig-Holstein noch zahlreiche Ein-Stern-Restaurants. Dies sind das Lübecker Restaurant Wullenwever, das Restaurant Alt Wyk in Wyk auf Föhr, das Ahlmanns in Kiel, die Sylter Häuser KAI3 in Hörnum und Bodendorf's in Tinnum, das Ole Liese - Restaurant 1797 in Panker (Kreis Plön), das Restaurant DiVa in Scharbeutz und die Orangerie sowie das Balthazar in Timmendorfer Strand.

Sterne werden seit 1966 verliehen

Der erste deutschsprachige Guide Michelin erschien im Jahr 1910. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Seitdem veröffentlicht der Hotel- und Restaurantführer die Liste der ausgezeichneten Restaurants. Die ausgewählten Restaurants werden mit einem oder mehreren der begehrten Sterne, einem Bib Gourmand, dem grünen Stern oder dem Michelin-Teller prämiert. Insgesamt führt der Guide Michelin 2021, der am 10. März erscheinen wird, in Deutschland 310 Gourmet-Restaurants auf.

