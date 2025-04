Stand: 24.04.2025 06:32 Uhr Requiem für toten Papst in Lübeck geplant

Katholiken im Raum Lübeck wollen mit einer Trauermesse an den verstorbenen Papst erinnern. Die Pfarrei "Zu den Lübecker Märtyrern" lädt deshalb am Dienstag (29.4.) zum Requiem für Franziskus ein. Die Messe beginnt um 18.15 Uhr in der Propstei "Herz Jesu". Erwartet werden nach Angaben der Pfarrei ungefähr 200 bis 300 Menschen.

Schon am Freitag plant das Erzbistum ein Pontifikalrequiem für den verstorbenen Papst im St. Marien-Dom in Hamburg.

