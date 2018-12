Stand: 26.12.2018 15:45 Uhr

Rentnerin, lebenslustig, HIV-positiv

von Astrid Wulf

Hildegard W. streckt sich und greift in den Küchenschrank der Lübecker Aids-Hilfe. Sie fischt eine Packung Schoko-Dominosteine heraus und fragt: "Trinkst du deinen Kaffee mit Milch?" Das Vorstandsmitglied des Vereins kennt keine Berührungsängste - und nimmt kein Blatt vor den Mund. "Ich komme gerade vom Arzt, ich soll ein neues Medikament bekommen", berichtet sie und fügt locker hinzu: "Die alten Tabletten machen dick - und ich habe keine Lust, einen noch größeren Atombusen zu bekommen." Ohne diese Medikamente würde die 72-Jährige wohl nicht mehr leben: Hildegard W. ist HIV-positiv.

Mit der Diagnose kommt der Schock

Sie reißt die Plastikhülle der Dominosteine auf und erzählt vom Tag, an dem sie ihre Diagnose bekam. Die damals 50-Jährige hatte regelmäßig Blut gespendet und bekam eines Tages Post. In dem Brief stand, dass an ihrem Blut etwas auffällig sei. Im Gespräch druckste der Arzt herum - sagte ihr, dass sie sich nicht wundern müsse, wenn sie sich in Risikogruppen bewegen würde. "Ich verstand überhaupt nicht, was er meinte", sagt Hildegard W., "bis er mich anschrie: Sie sind HIV-positiv! Er hatte offenbar keine Übung in so etwas." Schnell war ihr klar, dass sie sich bei ihrem zweiten Ehemann angesteckt haben musste. "Er kam von der Elfenbeinküste. Ich wollte immer, dass er sich auf HIV testen lässt, doch er wollte das nicht." Sie will sich schützen und besteht beim Sex auf Kondome, zwei davon reißen. "Schnell tauchte die Schuldfrage auf", erinnert sie sich, "ich habe jedoch gemerkt, dass mich das nicht weiterbringt." Nachdem ihre Diagnose kam, ließ sich der Ehemann testen - und brach nach dem Ergebnis zusammen. Hildegard W. trennte sich bald von ihm. "Ich hatte das Gefühl, sein Los mittragen zu müssen."

Bild vergrößern Neuer Lebensmut dank Aids-Hilfe und Psychotherapie

Hildegard W. rutschte nach der Diagnose in eine Depression, Ängste und Schamgefühle hätten sie regelrecht aufgefressen, erzählt sie. "Das Schlimmste wäre für mich gewesen, wenn mein Arbeitgeber etwas davon mitbekommen hätte." Sie hält ihre Infektion geheim, versteckt die Tabletten. Als sie eine Fachtagung in Berlin über HIV und Aids besucht, erzählt sie ihren Freundinnen, dass sie auf ein Freizeitseminar fahren würde. Allzu oft fühlt sie sich in dieser Zeit diskriminiert und unsensibel behandelt - ausgerechnet von Ärzten. Nicht nur das Diagnosegespräch sei schlecht gelaufen. "Im Krankenhaus wurde ich mal gefragt, wo ich mir das denn eingefangen hätte."

Lange musste sie einen Zahnarzt suchen, der bereit war, sie zu behandeln. Mittlerweile fühlt sie sich in einer Hamburger Schwerpunktpraxis gut aufgehoben. Auch in der Lübecker Aids-Hilfe findet sie Halt: "Die haben mich gerettet". Mit einer Psychotherapie schafft es Hildegard W. zudem, ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein zu stärken. In einer Gesprächsgruppe lernt sie andere HIV-positive Frauen kennen und spürt, dass sie nicht allein ist. Fünf Jahre dauert es, bis sie sich traut, ihrem damals schon erwachsenen Sohn und ihren engsten Freunden von der Diagnose zu erzählen. Sie reagieren zunächst erschrocken - dann aber auch verständnisvoll.

Vom Infostand zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten

Als HIV-positive Frau passt Hildegard W. nicht ins Klischee: Nur bundesweit etwa jeder fünfte HIV-Patient ist eine Frau. Schon deshalb ist ihr das Engagement bei der Lübecker Aids-Hilfe ein wichtiges Anliegen. Sie will vor allem darüber aufklären, dass es jeden treffen kann. "Ob Mann, Frau, homo oder hetero, ist dem Virus herzlich egal." Irgendwann fing sie an, Infostände der Aids-Hilfe zu betreuen, Flyer zu verteilen und Fragen zu beantworten. "Es tat mir gut, über das Thema reden zu können, ohne mich selbst outen zu müssen." Daraufhin sei sie mutiger geworden und habe über ihre eigene HIV-Infektion gesprochen.

Heute steht Hildegard W. dem offen gegenüber. Sie organisiert die bundesweiten Treffen HIV-infizierter heterosexueller Menschen, in der JVA berät sie Insassen, die HIV-positiv sind. "Gerade Frauen sind oft froh, mit einer anderen Betroffenen zu sprechen", weiß die Lübeckerin aus eigener Erfahrung. Darüber hinaus ist sie das Gesicht der Kampagne unter dem Motto #nochvielvor. Weil eine Pharmafirma dahintersteckt, die HIV-Medikamente produziert, war sie zunächst kritisch. Dann stellte sie sich doch dafür vor die Kamera und erzählte ihre Geschichte, denn eine Nachricht ist ihr wichtig: dass man trotz HIV ein lebenswertes Leben mit Plänen und Zukunftsvisionen führen kann. Ihr Engagement hat sich bis ins Schloss Bellevue herumgesprochen: Am 10. Januar ist sie zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten eingeladen - als eine von 70 Ehrenamtlichen. "Ich weiß zwar nicht, wie die auf mich kommen", sagt Hildegard W. lachend. "Ich gucke mir das mal an."

Die größte Angst: Jemanden mit HIV anstecken zu können

Seit mehr als 20 Jahren trägt Hildegard W. das HI-Virus. Ob sich die Akzeptanz von HIV in der Gesellschaft verändert habe, kann sie so pauschal nicht beantworten. "Das geht schon beim Wissen darüber los: Viele wissen gut Bescheid, bei anderen musste man bei null anfangen." Hildegard W. hat mittlerweile gelernt, mit der Infektion umzugehen, seit über zehn Jahren ist sie unter der Nachweisgrenze: Durch die Medikamente wird die Ausbreitung der Hi-Viren verhindert, sodass sie niemanden mehr anstecken kann. Seit zwölf Jahren führt sie eine Beziehung. "Mein Freund ist negativ - seine Lebenseinstellung allerdings manchmal auch", sagt sie und muss lachen. Ihn anzustecken war lange ihre größte Angst - obwohl sie eigentlich wusste, dass es unmöglich ist: "Es hat Jahre gedauert, bis ich selber daran geglaubt habe."

"Es ist halt, wie es ist"

Die Infektion akzeptieren zu können, war für Hildegard W. ein langer Prozess. "Ich sage nicht: Es ist gut so. Es ist halt, wie es ist." Nichtsdestotrotz: Die HIV-Infektion habe sie offener gemacht, sagt Hildegard W. nachdenklich, sie sei jetzt auch selbstständiger und bewusster. "Ich konnte mich schon immer an Kleinigkeiten erfreuen, heute gucke ich noch mehr, was ich für mich aus meinem Leben herausholen kann." Ihr ist es auch wichtig, dass sich nicht alles nur um HIV und Aids dreht: "Ich gehe gern ins Theater, mag Blues-Konzerte, fahre gern Motorrad." Für die Zukunft wünscht sie sich, nicht zu verbittern - gesund zu bleiben und ihren Humor zu behalten. Und die Arbeit an der Akzeptanz ist noch lange nicht fertig, sagt sie. Denn obwohl sie froh ist, dank der Medikamente ein normales Leben führen zu können, hadert sie mit ihnen. "Ich habe 50 Jahre nur homöopathisch gelebt und jetzt muss ich solche Bomben einnehmen. Das fällt mir immer noch schwer."

