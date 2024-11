Stand: 22.11.2024 13:58 Uhr Renten in SH unter Bundesschnitt

Schleswig-Holsteins rund 673.000 Senioren haben im vergangenen Jahr im Schnitt pro Person 17.700 Euro Rente erhalten. Das seien 707 Euro mehr als im Jahr 2022, aber 600 Euro weniger als im Bundesschnitt, teilte das Statistikamt Nord mit. Die Renten von Frauen waren danach um ein Fünftel niedriger als die von Männern. Während die Rentenleistungen in Höhe von 20.000 Euro pro Kopf bezogen, lag dieser Wert bei Frauen bei 16.000 Euro. Rechnerisch ergibt dies eine monatliche Rente in Höhe von annähernd 1.700 beziehungsweise rund 1.300 Euro. Die höchsten Renten wurden in den Kreisen Stormarn und Pinneberg gezahlt, die niedrigsten in Flensburg sowie im Kreis Nordfriesland.

