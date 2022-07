Rendsburg: Schwebefähre fährt von Morgen an wieder Stand: 25.07.2022 15:32 Uhr Heute liefen die letzten Testfahren. Von Morgen an soll die Rendsburger Schwebefähre wieder über den Nord-Ostsee-Kanal pendeln.

Ab morgen pendelt die Rendsburger Schwebefähre wieder über den Nord-Ostsee-Kanal. Vor knapp zwei Wochen war die Schwebefähre bei Wartungsarbeiten beschädigt worden. Zwei Stromschienen mussten deshalb von einer Spezialfirma ausgetauscht werden. Am Montag schlossen laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Arbeiter die letzten Reparaturen ab. Außerdem gab es an dem Tag einige Testfahrten. Weitere Arbeiten an der Schwebefähre sind laut WSA zurzeit nicht geplant. Die neue Fähre hatte erst Anfang März ihren regulären Dienst aufgenommen.

AUDIO: Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb (1 Min) Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb (1 Min)

Neubau kostete 13,5 Millionen Euro

Die Schwebefähre gilt als ein Wahrzeichen der Stadt Rendsburg. Wegen einer Havarie mussten Einheimische und Touristen sechs Jahre lang auf sie verzichten. Die 1913 in Dienst gestellte historische Fähre war im Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde dabei zerstört. Der Neubau kostete laut Wasser- und Schifffahrtsamt 13,5 Millionen Euro. Die Schwebefähre ist an Stahlseilen geführt und kann vier Autos sowie 100 Menschen befördern. Sie hängt unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke und überquert den Kanal auf ihrer rund 125 Meter langen Strecke in drei Metern Höhe über dem Wasser. Eine Überfahrt dauert 1,5 Minuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nord-Ostsee-Kanal