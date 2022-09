Rendsburger Kanaltunnel seit 21 Uhr voll gesperrt Stand: 12.09.2022 21:25 Uhr Im Rendsburger Kanaltunnel stehen turnusmäßige Arbeiten an. Seit Montag, 21 Uhr, ist er voll gesperrt.

Der Rendsburger Kanaltunnel ist noch bis Dienstagfrüh voll gesperrt. Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mitteilte, werden Wartungsarbeiten durchgeführt, außerdem steht eine regelmäßige Bauwerksinspektion an. Daher ist die Unterquerrung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) in Zuge der B77 seit Montag, 21 Uhr, voll gesperrrt, Dienstagmorgen um 5 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Autofahrer werden gebeten über die A7 oder die Fähre Nobiskrug auszuweichen.

Weitere Einschränkungen bis Donnerstag

Auch in den beiden darauffolgenden Nächten wird es laut WSV im Kanaltunnel zu Behinderungen kommen. Denn das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK lässt die technischen Einrichtungen des Tunnels warten. In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch (14.9.) und von Mittwoch auf Donnerstag (15.9.) muss daher jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr eine Röhre gesperrt werden. Die Folge: Es steht in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung.

