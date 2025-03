Stand: 25.03.2025 07:12 Uhr Rendsburger Kanaltunnel: Behinderungen wegen Reinigung

Am Mittwoch und Donnerstag reinigt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) nach eigenen Angaben planmäßig den Kanaltunnel Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dafür wird am Mittwoch zunächst die Oströhre voll gesperrt. Am Donnerstag folgt die Weströhre. An beiden Tagen fließt der Verkehr in beiden Richtungen nur über eine Fahrspur durch den Tunnel. Die Maßnahmen finden laut LBV.SH jeweils zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Für den Auf- und Abbau der Verkehrsführung wird die B77 jeweils von 8.30 Uhr bis 9.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr