Rendsburger Frauenmorde: Lebenslange Haft gefordert Stand: 07.09.2021 16:27 Uhr Im Prozess um zwei Frauenmorde in Rendsburg rückt das Urteil näher. Nach der Staatsanwaltschaft gestern, haben heute Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten.

Er soll zwei Frauen getötet haben. Seit neun Monaten sitzt deshalb ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn war Anfang August vor dem Kieler Landgericht gestartet. Jetzt wurden die Plädoyers gehalten. Die Nebenklage hat sich dabei der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Die hatte verlangt, dass der 41-Jahre alte Angeklagte die höchstmögliche Strafe bekommt, nämlich lebenslange Haft. Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Dann könnte der Mann nicht, wie sonst üblich, nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. Die Staatsanwaltschaft will außerdem eine anschließende Sicherungsverwahrung des Angeklagten.

Urteil fällt kommende Woche

Der Verteidiger des 41-Jährigen nannte dagegen keine konkrete Freiheitsstrafe, will aber, dass sein Mandant höchstens zu 15 Jahren verurteilt und in einer Psychiatrie untergebracht wird. Der Anwalt ließ laut Landgericht auch offen, wie die mutmaßliche Tat einzuschätzen ist, also, ob es sich zum Beispiel um Mord oder Totschlag handelt. Das Urteil soll kommende Woche Donnerstag fallen.

AUDIO: Prozess um Frauenmorde von Rendsburg (1 Min) Prozess um Frauenmorde von Rendsburg (1 Min)

Weitere Informationen Doppelmord in Rendsburg: Angeklagter schweigt zum Auftakt Ein 41-jähriger Rendsburger soll zwei Frauen zur Befriedigung seines Sexualtriebs getötet haben. Am Mittwoch begann der Prozess. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 07.09.2021 | 16:00 Uhr