Rendsburg wählt heute neuen Bürgermeister

In Rendsburg ist heute Bürgermeisterwahl. Der Termin war zunächst für Anfang Juni geplant, wurde dann aber wegen der Corona-Krise verschoben. Heute treten nun zwei Kandidaten in der Kreisstadt mit knapp 29.000 Einwohnern an: Amtsinhaber Pierre Gilgenast (SPD) und Janet Sönnichsen (parteilos), die von CDU, Grünen, FDP und SSW unterstützt wird. Sie ist momentan die Geschäftsführerin der Kiel-Region GmbH.

Unterschiedliche Schwerpunkte

Seit acht Jahren ist der Jurist Gilgenast Bürgermeister in Rendsburg. Im Wahlkampf hat er damit geworben, den Bildungsstandort stärken zu wollen. Außerdem setzt er sich für den Bau einer West-Ost-Tangente ein. Herausforderin Sönnichsen will unter anderem den Klimaschutz in Rendsburg stärken und die Verwaltung modernisieren. Beide Kandidaten wollen sich laut ihrer Wahlprogramme für die Rendsburger Innenstadt einsetzen und dafür sorgen, dass sich wieder mehr Geschäfte ansiedeln.

Verwaltung: Eigenen Stift mitbringen

Die Stadtverwaltung weist auf ihrer Homepage auf die Corona-Regeln hin: Abstandsregel und Maskenpflicht gelten. Die "ausreichend vorhandenen Kugelschreiber", die Wahlkabine und die Wahlurne würden regelmäßig desinfiziert. Dennoch empfiehlt die Verwaltung einen eigenen Stift mitzubringen.

