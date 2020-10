Rendsburg: Taucher suchen Handy von getöteter Prostituierter Stand: 14.10.2020 12:06 Uhr Die Kriminalpolizei sucht weiter nach dem Handy der getöteten Prostituierten in Rendsburg. Diesmal kommen Taucher zum Einsatz. Die Kripo hofft auf Hinweise zum Täter.

Im Fall der getöteten Prostituierten in Rendsburg führt die Polizei heute eine erneute Suchaktion nach dem Handy der Frau durch. Taucher durchsuchen ein Gewässer in direkter Nähe zum Tatort. Es sei nicht auszuschließen, dass der Täter es dort entsorgt hat, so die Polizei. Bereits vergangene Woche hatten Beamte den Altstädter Friedhof in der Nähe der Wohnung der 40-Jährigen unter anderem nach dem roten Samsung-Smartphone durchsucht - ohne Erfolg.

AUDIO: Suche nach Handy von toter Prostituierter fortgesetzt (1 Min)

Taucher tasten Grund meterweise ab

Es ist ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein Team von acht Tauchern ist im Einsatz. Selbst die auffällige Farbe des Mobiltelefons ist nicht hilfreich, denn das Gewässer - eine Art Regenauffangbecken - ist ganz schön schlammig. Deswegen müssen die Taucher Meter für Meter abtasten. Der Einsatz eines Metalldetektors komme nicht Infrage, weil er bei jedem Kronkorken Alarm schlagen würde - und das sei nicht hilfreich, erläuterte ein Sprecher.

Handy erlaubt möglicherweise Rückschlüsse auf Tathergang

Das Handy ist so wichtig, weil die Ermittler sich Rückschlüsse auf den Täter oder den Tathergang erhoffen. Wenn sie es finden, wäre möglicherweise nachvollziehbar, wann es zuletzt benutzt wurde. Das könnte wiederum Rückschlüsse auf den genauen Todeszeitpunkt des Opfers zulassen. Auch Kontakte, die das Opfer zuletzt hatte, könnten hilfreich sein.

Noch keine heiße Spur

Bisher hat die Polizei keine heiße Spur. Die Ermittler hoffen, das Handy zu finden, um damit vielleicht wichtige Hinweise auf den Täter zu bekommen. Allerdings sei es auch möglich, dass ein völlig Unbeteiligter das Smartphone gefunden habe, so ein Sprecher. Deswegen ist nach wie vor eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise, die zum Täter führen, aber auch für die Beschaffung des Handys, ausgesetzt. Außerdem sucht die Polizei nach wie vor alle Personen, die am Wochenende vom 25. bis 27. September - persönlich oder digital - Kontakt zu der Frau hatten.

Kripo nimmt Hinweise entgegen

Die Leiche der 40-Jährigen war vor rund zwei Wochen gefunden worden. Laut Rechtsmedizin wurde die Frau getötet. Sie arbeitete in ihrer Wohnung als Prostituierte und war häufig in Begleitung ihres Chihuahuas zu sehen. Nach Angaben des Kieler Oberstaatsanwalts Axel Bieler ist offen, ob ein Kunde der Frau als Täter in Frage kommt. Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter (0431) 160 33 33 entgegen.

