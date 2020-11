Rendsburg: Polizei durchsucht Parzelle mit Leichenspürhunden Stand: 10.11.2020 11:37 Uhr

Die Parzelle auf dem Kleingarten-Gelände ist häufig von dem Mann genutzt worden, der wegen Mordverdachts an einer 40-Jährigen in Untersuchungshaft sitzt. Vergangene Woche wurde eine weitere Frauen-Leiche auf seinem Dachboden gefunden. Auch sie wurde getötet und auch in diesem Fall ist laut Staatsanwaltschaft der Mann tatverdächtig. Er hat laut Polizei bisher die Aussage verweigert.

Bohrungen für die Spürhunde

Seit dem Vormittag sind Beamte der Einsatzhundertschaft aus Eutin in der Kleingartenparzelle und sichern mögliche Beweise. Darüber hinaus machen sie alle 50 Zentimer Bohrungen - etwa einen Meter tief. So sollen es die Hunde nachher einfacher haben zu erschnüffeln, ob etwas vergraben wurde. Das kann eine Leiche sein, aber zum Beispiel auch Beweismittel, die versteckt wurden - sei es blutige Kleidung oder andere Gegenstände, die Hinweise liefern. Gesucht wird zum Beispiel immer noch das Handy der Ende September getöteten Frau.

Polizei kann nichts mehr ausschließen

Die Beamten suchen nach eigenen Angaben ergebnisoffen. Das heißt: Sie sind auf alles vorbereitet und wollen sichergehen, dass ihnen nichts entgeht. Polizeisprecher Matthias Felsch sagte, die Beamten könnten nichts mehr ausschließen. Deswegen würden auch Leichenspürhunde eingesetzt.

