Nach Corona-Pause wieder Tiere und Technik auf der Norla Stand: 02.09.2021 05:00 Uhr Nach einem Jahr Corona-Zwangspause öffnet die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla heute in Rendsburg. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Themen Tierzucht und Tierhaltung.

Kühe, Trecker aber auch Klein-Windkraftanlagen für den eigenen Energiebedarf oder ein selbstfahrender Güllewagen mit hydraulischem Fahrwerk: All das wird ab heute auf der Norla zu sehen sein. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr beim Thema Tierzucht und Tierhaltung. Deshalb richten die Schleswig-Holsteinischen Tierzüchter parallel auch ihre Landestierschau in Rendsburg aus. Von der Biene bis zum Fleischrindbullen werden mehrere Hundert Zuchttiere aus Schleswig-Holstein zu sehen sein. Die Norla gilt als Spiegel der Landwirtschaft und ist die größte Verbrauchermesse in Schleswig-Holstein. Insgesamt zeigen 390 Aussteller ihre Angebote - ein Drittel weniger als in den Vor-Corona-Jahren.

AUDIO: Landwirtschaftsmesse Norla startet (1 Min) Landwirtschaftsmesse Norla startet (1 Min)

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es Karten nur online und nicht an der Kasse gibt. Zusätzlich zu der Online-Registrierung ist außerdem ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nötig. Eine Maskenpflicht gilt in Innenbereichen und, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Die Messe richtet sich an Fachbesucher und Verbraucher. Besucher haben die Möglichkeit, die Messe bis zum 5. September zu besuchen.

