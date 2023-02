Rendsburg: Feuer mit starker Rauchentwicklung in Tischlerei Stand: 23.02.2023 16:54 Uhr Bei einem Großbrand einer Tischlerei in Rendsburg kommt es aktuell zu starker Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In der Nähe des Kreishafens in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt nach Angaben der Feuerwehr eine große Tischlerei in voller Ausdehnung. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein handelt es sich um einen Betrieb, der zur Diakonie gehört und in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten.

Nach Angaben der Feuerwehr Rendsburg sind rund 80 Einsatzkräfte vor Ort, es soll keine Verletzten geben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollen Anwohner rund um die Kollunder Straße, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen in Kürze bei NDR Schleswig-Holstein.

