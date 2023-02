Rendsburg: Feuer in Tischlerei unter Kontrolle Stand: 23.02.2023 19:32 Uhr Bei einem Großbrand einer Tischlerei in Rendsburg hat es am Donnerstag eine starke Rauchentwicklung gegeben. Verletzt wurde niemand.

In der Nähe des Kreishafens in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Donnerstagnachmittag einen Großbrand in einer Tischlerei gegeben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein handelt es sich um einen Betrieb, der zur Diakonie gehört und in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten.

Am Abend war der Brand laut Feuerwehr Rendsburg unter Kontrolle. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, Verletzte gab es keine. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner aufgerufen, rund um die Kollunder Straße Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Abend aufgehoben.

