Rendsburg-Eckernförde: Mann stirbt bei Feuer

In Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am frühen Sonnabendmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Leiche des 58-jährigen Mannes war laut Feuerwehr beim Löschen im Anbau eines Einfamilienhauses entdeckt worden. Darin waren auch etwa 18.000 Liter Heizöl gelagert worden. Ein Teil davon ging bei dem Feuer in Flammen auf. Die Folge: Starke Rauchentwicklung, die die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten behinderte.

Ein Toter nach Feuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.05.2019 11:23 Uhr Autor/in: Christian Nagel Nach Angaben der Polizei ist ein Mann am frühen Morgen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand ihn in einem Anbau eines Einfamilienhaus.







Feuerwehrleute hielten Anbau zunächst für eine Garage

Nachbarn waren sicherheitshalber aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr wusste bei der Alarmierung, dass eine Person vermisst wurde, ging zu Beginn der Löscharbeiten aber davon aus, dass es sich bei dem brennenden Gebäude um eine Garage handelt. Erst später stellte sich heraus, dass der Anbau auch bewohnt war. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

