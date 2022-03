Nach Brand: 13.000 Menschen in Rellingen zeitweise ohne Wasser Stand: 16.03.2022 08:49 Uhr Mehrere Wasserrohre sind am Dienstagabend in Rellingen (Kreis Pinneberg) geplatzt, die Versorgung brach zusammen. Mittlerweile haben laut Wasserwerk fast alle Haushalte wieder Trinkwasser.

Weniger als 50 Haushalte sind laut einem Sprecher des Wasserwerks zurzeit noch ohne Wasser - zum Beispiel in der Lerchenstraße. Für sie soll es jetzt eine Notversorgung mit Schläuchen geben, damit sie wenigstens die Toilettenspülung nutzen können. Die Wasserwerke hoffen, dass die Haushalte heute - spätestens morgen - wieder Wasser haben.

Der Grund für den Ausfall: Mehrere Wasserrohre sind gestern Abend geplatzt, die müssen jetzt repariert werden. Zuvor hatte es in Rellingen in einer Werkstatt gebrannt, die sich in einer Lagerhalle befindet. Mehr als 170 Einsatzkräfte hatten verhindern können, dass das Feuer auf benachbarte Hallen übergreife, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache sei bislang unklar. Eine Person habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht nennen. Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend abgeschlossen.

Kurze Zeit nach dem Brand kam es in der Gemeinde zu dem Ausfall der Trinkwasserversorgung, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr Elmshorn mitteilte. Obwohl bei den Löscharbeiten große Mengen Wasser zum Einsatz gekommen seien, lasse sich ein Zusammenhang zum Brand nur vermuten, erklärte ein Sprecher am Abend.

