Rekordübernachtungen in der Jugendherberge Büsum

Jugendherbergen an der Nordsee sind nach wie vor sehr gefragt, so der Landesverband des Jugendherbergswerks. Die Jugendherberge in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat das beste Ergebnis ihrer vergangenen 20 Jahre erzielt. Dort übernachteten im Jahr 2024 laut Verband rund 36.700 Menschen. Die Modernisierung habe offensichtlich zur Beliebtheit beigetragen, so eine Sprecherin vom Jugendherbergswerk. Ein weiterer Gewinner ist die Herberge auf Helgoland. Die Ergebnisse der beiden Vorjahre wurden um rund 7.400 Übernachtungen übertroffen.

