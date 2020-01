Stand: 01.01.2020 13:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rekord beim Anbaden in Großenbrode

Das traditionelle Anbaden am 1. Januar ist ein Muss für viele hartgesottene Badefans in Schleswig-Holstein. Jahr für Jahr steigen Hunderte in die kühlen Fluten von Nord- und Ostsee. So auch in Großenbrode (Kreis Ostholstein).

Ab ins kalte Nass Autor/in: Samir Chawki Nicht nur 111 Badewütige haben sich heute in die Fluten der Ostsee in Großenbrode gewagt. Auch unser Reporter Samir Chawki war mutig.







Neujahrvormittag: bedeckter Himmel, Wassertemperatur 5 Grad Celsius, Lufttemperatur 4 Grad Celsius. Während sich so mancher Schleswig-Holsteiner vermutlich gerade langsam aus dem Bett quälte, war am Ostseestrand von Großenbrode schon ordentlich was los. 800 Zuschauer, dick eingepackt in warme Jacken, haben sich rund um die Seebrücke versammelt. Daneben 111 Menschen in Badehose und Bikini - ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr waren es 88 Menschen, die sich das Neujahrsanbaden nicht entgehen lassen wollten.

Viele Schwimmer kamen kostümiert

Die meisten Teilnehmer kamen in Badeanzug und Badehose. Aber auch Superman, Popeye, ein Wikinger, ein Hummer und ein Rosa-Elefant wagten sich ins eiskalte Wasser - bis zur Schulter, so will es die Vorschrift.

Danach ging es schnell wieder an Land. Direkt am Strand warteten eine Sauna und ein Whirlpool- mit sehr angenehmen 37 Grad Wassertemperatur auf die Mutigen. Fürs Aufwärmen von Innen gab es dazu Erbsen- und Kartoffelsuppe.

Neujahrsanbaden in Großenbrode









Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 01.01.2020 | 11:10 Uhr