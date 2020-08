Stand: 06.08.2020 19:59 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rekord: Quickborner zerhaut 87 Kokosnüsse

Jens Gaude aus Quickborn (Kreis Pinneberg) hat den Rekord geknackt - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit seinen Ellenbogen zerteilte der 51-Jährige am Donnerstag auf einem Sportplatz in Bönningstedt innerhalb von 60 Sekunden 87 nebeneinander aufgereihte Kokosnüsse mit den Ellenbogen in zwei Hälften. Und das ganze bei gut 30 Grad. Für einen neuen Rekord hätten 50 kaputte Nüsse gereicht.

Rekordrichter beeindruckt

"Ich war sehr beeindruckt. Zum einen hat Jens Gaude sehr konstant geschlagen und zum anderen hatte man das Gefühl, dass er das relativ lässig gemacht hat", sagte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland (RID). Das RID gilt als das deutschsprachige Pendant zum "Guinnessbuch der Rekorde". Bundesweit sind etwa ein halbes Dutzend Richter unterwegs, um Bestmarken abzunehmen.

Zwei Jahre Training

Gaude sagte nach seinem Einsatz: "Es war zwar anstrengend. Aber es hat einfach alles gepasst. Geschwindigkeit, Energie, Kraft, meine Haltung. Und dann kam noch das Adrenalin dazu." Gaude betreibt seit zwölf Jahren Kampfsport. Für den Rekord hatte der zweifache Vater zwei Jahre lang trainiert - jeden Tag eine halbe Stunde. Die kaputten Nüsse habe er größtenteils verschenkt, sagte er. Seinen Rekord will er nun bei einem Bierchen mit Freunden feiern.

Rekorde des Nordens (1) Rekorde des Nordens - 07.08.2020 21:15 Uhr Superlative stehen im Mittelpunkt der neuen Sendereihe im NDR Fernsehen. Travestiekünstlerin Olivia Jones spürt sie in allen vier norddeutschen Bundesländern auf.







3,19 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen NDR Fernsehen Rekorde des Nordens NDR Fernsehen Superlative stehen im Mittelpunkt der neuen Sendereihe im NDR Fernsehen. Travestiekünstlerin Olivia Jones spürt sie in allen vier norddeutschen Bundesländern auf. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Der Nachmittag | 06.08.2020 | 17:50 Uhr